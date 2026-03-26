トランプ米政権原油1バレル＝200ドル到達した場合の影響を検証 ブルームバーグによると、トランプ米政権は原油価格が1バレル＝200ドルにまで高騰した場合、米経済にどのような影響が出るかを検証しているという。米イラン戦争による最悪のシナリオについて分析。 政府関係者はトランプ政権は原油が200ドルに到達するとは予想していない、あらゆる不測の事態に準備できるようにすることが目的だと語った。