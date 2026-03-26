札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」（昨年９月に閉園）が市街化調整区域で無許可開発を繰り返しながら営業していた問題で、北海道警が運営会社「サクセス観光」（札幌市）と前社長を都市計画法違反などの疑いで札幌地検に書類送検したことが、捜査関係者への取材でわかった。書類送検は１８日付。捜査関係者によると、同社は２００５年７月の開園以前から都市計画法で義務づけられた開発許可を得ずに獣舎を建設