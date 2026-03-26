◇フィギュアスケート世界選手権第1日（2026年3月25日チェコ・プラハ）ペアSPでは、ミラノ・コルティナ五輪代表の“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が69・55点で5位発進した。前回はフリー進出を逃しただけに、26日は2人にとっては初のフリーとなる。五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は今大会の出場を辞退。日本勢1組のみ参加となったゆなすみが10位以内に入