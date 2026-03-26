『ミスSPA!2025グランプリ』に輝いた三木優彩のデジタル写真集『SPA!デジタル写真集ミスSPA!2025／三木優彩「黒猫フェイスの柔軟美ボディ」』（発売中）から、誌面カットが公開された。沖縄で撮影された本作では、しなやかなスタイルと多彩な表情が収められている。【写真】砂浜でジャンプうる三木優彩「黒猫フェイスの柔軟美ボディ」披露三木優彩は1999年、大阪府生まれ。特技はクラシックバレエと英語で、趣味はカラオケや