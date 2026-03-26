アメリカ南部フロリダ州議会で補欠選挙が行われ、民主党候補が当選を確実にしました。現地メディアは「衝撃的な番狂わせだ」などと報じています。AP通信によりますと、フロリダ州議会下院の補欠選挙がトランプ大統領の邸宅マール・ア・ラーゴのある選挙区で24日に行われ、野党・民主党のグレゴリー氏が共和党候補におよそ2.4ポイント差をつけ、当選を確実にしました。民主党グレゴリー氏「有権者はこの地区にどんな有名人がいよ