・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０１０６．８４（＋１４１．６８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２２９５７．０８（＋３２０．１７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７８４６．５５（＋１０２．６３） ・ロシア・ＲＴＳ １１０８．４１（＋４．３０） 出所：MINKABU PRESS