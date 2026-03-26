・ＮＹダウ４６４２９．４９（＋３０５．４３） 高値４６７１８．４２ 安値４６１９６．９１ ・Ｓ＆Ｐ５００６５９１．９０（＋３５．５３） ・ナスダック総合指数２１９２９．８２（＋１６７．９３） 出所：MINKABU PRESS