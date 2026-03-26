２５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３０５．４３ドル高の４万６４２９．４９ドルと反発した。米国がイランとの軍事衝突の終結に向けて、１５項目の和平案を示したと伝わった。イラン側は停戦案を拒否する構えを示し、引き続き中東情勢にらみの神経質な展開が続いたものの、主力株に対しては買い戻しが入った。 シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞やメルク＜MRK＞が堅調。デル・テクノロジーズ＜DELL＞が