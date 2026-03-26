マイアミ・オープン大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[ジャン シューアイ / エリス メルテンス] 2 - 1 [ジェシカ ペグラ / ストーム ハンター] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第9日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第4シードのジャン シ