フジテレビの海老原優香アナウンサー（31）が26日までに自身のインスタグラムを更新。6月末で退社する先輩アナとのランチショットを投稿した。自身のインスタグラムで「小澤さんと、お台場ランチ」と6月末で退社する小澤陽子アナとのランチ2ショットを投稿した。「楽しかったり、寂しくなったり」と締めた。コメント欄には小澤アナも登場。「残り少ない台場ランチに付き合ってくれてありがとう笑。ほんと、楽しかったり、