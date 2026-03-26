北山宏光が主演し、加藤千尋（セントチヒロ・チッチ）がヒロインを務める、内藤瑛亮監督によるホラー映画『氷血』の公開日が、7月3日に決定。併せて、逃げ場のない“白い恐怖”に凍りつく特報映像とティザービジュアルが解禁された。【動画】「これは夢だ…これは夢だ…」『氷血』特報本作は、雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が突如“白い怪異”に侵されていく《侵蝕感》ホラー。幼い息子・晶を連れて、豪雪地