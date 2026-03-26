2024年配信のNetflix映画『シティーハンター』の続編『シティーハンター2』の制作を、主人公・冴羽リョウの誕生日である本日3月26日に発表。引き続きリョウ役を務める鈴木亮平は「前作で描かれたのはリョウと香の“はじまりの物語”。続編となる今作では、“ザ・シティーハンター”とも呼ぶべき“もっともシティーハンターらしいシティーハンター”をお届けします」とコメントを寄せている。【写真】“冴羽リョウ”鈴木亮平、『