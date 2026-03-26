山本有真がインスタグラムで紹介陸上女子5000メートルで昨秋の世界選手権東京大会に出場した山本有真（積水化学）が25日、自身のインスタグラムを更新。1月の大阪国際女子マラソンで初マラソン日本最高となる2時間19分57秒をマークした矢田みくに（エディオン）の特殊能力を“暴露”した。山本はインスタグラムに矢田の動画を投稿。「先日の大阪国際女子マラソンで初マラソン日本人最高記録を出した矢田みくに選手はペガサス42