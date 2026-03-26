女優・純名里沙が23日、自身のインスタグラムを更新。21日に神戸市内で開催したバースデーライブについて報告した。 【写真】失われない透明感とても「桜井ぴあの」から30年経過したとは思えない 歌手としても精力的に活動している純名は3月15日生まれ。「満席のあたたかいお客さまに見守っていただきながらのライブは、お陰さまで、忘れられない一夜になりました」と、マイクを手にしたステージでのシ