歌手のメル・Ｂが、94年結成の女性グループのスパイス・ガールズのツアーが今年、実現しないことを認めた。デビューシングル「ワナビー」の発売30周年を記念したツアーを2026年中に行うのではないかと噂されていたが、実現に至らなかったとメル・Ｂが明かした。 【写真】3度目結婚のメル・Ｂ誰？挙式にグループから参加したのは1人だけ メル・Ｂはニューヨーク・ポ