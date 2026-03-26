高市早苗首相による台湾有事の際の軍事介入示唆発言で中日関係が悪化する中、日本の自衛官が在日中国大使館に武器を持って侵入するという前代未聞の事件が起きた。中国大使館に「日本に対する強硬発言を自制するよう意見するため」だったという。異例の事件が発生したことを受け、中国外交部は日本側に抗議し、日本政府も遺憾の意を表明した。25日、読売新聞などによると、前日午前9時ごろ、東京都港区にある中国大使館に侵入しよ