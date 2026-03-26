「今のままじゃダメだ」【写真】この記事の写真を見る（2枚）その一言で、すべてが変わった。大学はサボり、留年、バイト漬けの日々。“何者でもなかった”若き日の藤田晋が突きつけられた、あまりにも厳しい現実とは。すべては、あの先輩の言葉から始まった。藤田晋と堀江貴文が互いに“成功の流儀”を綴った新刊『心を鍛える』（KADOKAWA）より一部抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）藤田晋氏©文藝春秋