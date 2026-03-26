〈「今のままじゃダメだ」大学はサボって留年、バイト三昧…“まだ何者でもなかった”藤田晋の人生を変えた「先輩のド正論」にぐうの音もでない〉から続く成功率は、わずか5％――。学歴もプライドも通用しない。1日100軒回って95軒に断られる“飛び込み営業”で、若き日の藤田晋は、何度も心を折られた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）それでも逃げなかった理由とは何か。屈辱と失敗の先にあった、“結果を出すための思