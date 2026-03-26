イランによる事実上の封鎖が長期化しているホルムズ海峡。ペルシャ湾内に足止めされている日本関係船舶は、攻撃のリスクに加え、ＧＰＳ（全地球測位システム）の電波妨害で身動きが取れない。米国などによる軍事作戦が始まって間もなく１か月。関係者からは、負担を強いられている船員への支援を求める声が強まっている。（小峰翔、木村誠）「どの船が狙われているのか傾向わからず動けない」「水柱が上がっているのが見えた」