取手競輪場のF1は最終日を迎える。2日目7Rは、初日3着で連勝が「21」で止まった山原さくら（33＝山口）が捲って白星。見事に雪辱を果たした。「危なかった。気付いたら後方だった。また飛ぶかと思いました」。そう語ったが、見た目には余裕があった。巻き返した理由をこう語る。「初日が終わった後にローラーに乗ってモガいたのが良かった。おかげで2日目は悲観するほどの脚ではなかった。本当は前検日も乗りたかったけど