ロシアの軍事侵攻をめぐり、ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカが東部ドンバス全域からの撤退を「安全の保証」の条件としていると明らかにしました。ロイター通信のインタビューでゼレンスキー大統領は、アメリカがウクライナに対し、東部ドンバス全域からの撤退を条件に、安全の保証を確約する用意があると示していると明らかにしました。そのうえで、トランプ大統領について、緊迫するイラン情勢を背景にウクライナ問題