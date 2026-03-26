白羽の矢が立った「ウクライナ製」共同通信は2026年3月14日に、複数の政府関係者の話として、自衛隊がウクライナ製UAS（無人航空機システム）の導入を検討していると報じました。なぜいま“ウクライナ製”なのでしょうか。【陸海空なんでもある！】これが超大国「ウクライナのドローン」の数々です！（写真）自衛隊は、敵性勢力の攻撃圏外から長射程防衛装備品で攻撃する「スタンド・オフ防衛能力」などによる抑止が機能せず、