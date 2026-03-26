きょう（26日）未明、倉敷市中庄で住宅が焼ける火事がありました。 【画像を見る】煙が立ち上る火災現場消火活動の様子 警察によりますと、きょう午前3時20分ごろ、倉敷市中庄の住宅から火が出ていることに近くに住む女性が気づき、消防に通報しました。 消防が消火にあたりましたが、火は、近藤英樹さん（70）の木造瓦葺き2階建て住宅、約50平方メートルと警備員の髙蓋辰登さんの木造瓦葺き2階建て住宅、約60平