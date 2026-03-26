物価高が続く今、「外飲みはちょっと贅沢かな」と感じている人も多いのではないだろうか。そんな人にこそ知ってほしい店が2026年4月11日、池袋に誕生する。ハイボールは64円、生ビールは260円――お酒好きにはたまらない原価価格が揃う一方で、お酒を飲まない人にも朗報だ。コーラやジュースなどソフトドリンク6種が、なんと各1円。飲める人も、飲めない人も、どちらも財布を気にせず思いきり楽しめる夜が、池袋で待っている。お酒