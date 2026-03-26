「安物買いの銭失い」ということわざがありますが、今は「安かろう悪かろう」とは限りません。安くても品質のよい商品は多く、上手に選べば家計の助けになります。老後破産を防ぐためには、リーズナブルな商品とどのように付き合えばいいか、元銀行員の筆者と共に、「安い物」との向き合い方を考えてみましょう。そもそも「安物」とは何かここでいう「安物」とは、安いからと購入したものの、すぐに壊れてしまったり使えなくなった