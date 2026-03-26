お笑いコンビ・キャイ〜ンの天野ひろゆきさんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。誕生日ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】キャイ〜ン・天野ひろゆきの誕生日ショット「こんなふうに歳をかさねたい」天野さんは「56歳になれました！」とつづり、1枚の写真を投稿。浜辺で相方のウド鈴木さんと定番の「キャイ〜ン」ポーズをしているツーショットですが、背景では夕日が水平線に沈んでおり、とても幻想的で美しいで