ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が26日までに自身のインスタグラムを更新。オフショル“美デコルテ”セットアップ姿を公開した。「お気に入りのセットアップとお気に入りネイル今日は朝早くから今までお仕事だったから絶対にビールが必要！さよプロ観ながら晩酌する」とつづり、グレーのオフショルトップス＆ダークグレーのパンツ姿の自撮りショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛いセットアップ