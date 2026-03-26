広島のドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が２５日、菊池との鉄壁二遊間結成に意欲を示した。オープン戦は１４試合に出場し、無失策。プロ入り後から本格的に挑戦している遊撃についても、「もう恐怖心はない」と自信をのぞかせた。本拠地のマツダはセ・リーグの本拠地で唯一、内野に天然芝が使用されており、内野手泣かせの球場として知られる。オープン戦では３試合を経験し、堅守を披露。近大時代にリーグ戦で内野