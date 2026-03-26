ラフカディオ・ハーンこと小泉八雲と妻・節子（セツ）の結婚は入籍から10年で終わった。詩人の萩原朔太郎は「小泉八雲の家庭生活室生犀星と佐藤春夫の二詩友を偲びつつ」（昭和16年）に「ヘルンのように神経質で気むずかしい男に仕えるのは、真に貞淑な八雲夫人だからできたことだった」と書いている――。※本稿は『ちくま日本文学036萩原朔太郎』（筑摩書房）の一部を再編集したものです。ラフカディオ・ハーンと妻のセツ、1