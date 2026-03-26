人は相手の何を見て「感じが良い」「感じが悪い」と感じ取っているのだろうか。心理学者の舟木彩乃氏は「人は、相手の様子から『安心できる人か』『信頼できる人か』という2点を感じ取り、感じの良さ・悪さを判断している。第一印象は長く残るため、ぜひ初対面から『あなたを尊重しています』という姿勢を貫き、良い印象を与えてほしい」という――。写真＝iStock.com／mantinov※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mantinov