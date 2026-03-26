東京志向の若者にとって、高校卒業後の上京は心躍るもの。とはいえ、あまりに浮き足立った姿をさらすと、大切な地元女子から総スカンを食らってしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に「上京するからって浮かれすぎ！地元女子の反感を買うセリフ」をご紹介します。【１】なにかにつけて「東京」の話をしたがる「口を開けば『東京東京』でつまらない！」（10代女性）というよう