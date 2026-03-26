ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２６日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に愛媛・西予市から生出演した。この日は月に１度の「出張中継」。安住アナは長さ１０９メートルの日本一長い廊下がある宇和米博物館（旧宇和町小学校）から中継した。中継には、あいてれびの豊福海央アナウンサーが出演した。豊福アナは２０２１年に同局に入社し「ＴＨＥＴＩＭＥ，」の「列島リアルタ