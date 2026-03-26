◆センバツ第８日▽２回戦大垣日大―山梨学院（２６日・甲子園）３年ぶりのセンバツＶを狙う山梨学院は、投打の軸である最速１５２キロの二刀流・菰田陽生（３年）を欠いた状態で、大垣日大（岐阜）戦に臨む。菰田は初戦となった２２日の長崎日大戦、５回２死一塁の守備で打者走者と交錯し、６回から交代。試合後に診察を受け、「左橈骨遠位端（とうこつえんいたん）骨折」と診断を受けた。２４日に取材に応じた吉田洸二監