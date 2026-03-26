映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開を記念して、クリスピー・クリーム・ドーナツから心躍るコラボドーナツが登場♡マリオやヨッシー、チコなど人気キャラクターをモチーフにした華やかなラインナップは、見て楽しい、食べておいしい特別な体験に。さらに限定ボックスやグッズ、店舗演出まで充実し、まるで映画の世界に入り込