女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、第124話が放送され、主人公・雨清水トキが夫レフカダ・ヘブンの回想録口述に臨むものの、それは“難儀”なことが描かれた。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛け