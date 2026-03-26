小池百合子・東京都知事を２０１９年から補佐する特別秘書の村山寛司氏（７５）が、近く退任することがわかった。小池知事は後任に副知事の中村倫治氏（６１）、新たな副知事に財務局長の山下聡氏（５９）を充てる方針で、開会中の都議会第１回定例会に副知事の人事案を提出する。複数の関係者が明らかにした。村山氏は環境や財務の局長を歴任し、石原都政時代の１０〜１２年に副知事を務めた。その後、東京メトロ副社長や東京