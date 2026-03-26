元プロビーチバレーボール選手でタレントの浅尾美和（40）が26日までに自身のインスタグラムを更新。番組共演者たちとの食事会2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「サンデーLIVEの時からお世話になっているスポーツの皆さんと今、有働timesでお世話になっているスポーツの皆さんとごはんに行って来ました」とつづり始めた。「みんな大好きです。こんな素敵な人たちに囲まれて…幸せ者ですね。全員集合写真もお気に