合宿初日、JAYLA（19）、RIRA（20）、NARU（17）、AOI（19）の4人が集まったCチームには、異様な緊張感が漂っていた。【映像】怖すぎる…美女4人がピリつく様子3月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送された。初日から淡々と練習していく4人。すでに実力者だけあって他のチームより完成度の高さを見せているCチーム。その様子にダンスコーチのAIKA氏は、「Cチームは、その一番最初に私がBグループと一緒に練