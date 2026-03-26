「公的年金」の受け取り時期は、60歳から75歳までの期間で自由に選択が可能です。定年後の所得の有無や、想定寿命などの条件によって、それぞれ大きく異なる年金受給の「ベストタイミング」を、私たちはどのように考えるべきなのでしょうか。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』（三笠書房）から一部を抜粋・編集し、累計の年金受給額を最大化する「繰り上げ・繰り下げの損益分岐点」について解説します