連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）が明日、3月27日にいよいよ最終回を迎える。トキ（郄石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）の最期に「書くの人」として思い切り羽ばたかせてあげることができなかったという自責の念に駆られていた。【写真】枯れていくヘブンの晩年が克明に描かれた「ばけばけ」終盤の意図はそんな中、錦織（吉沢亮）の弟・丈（杉田雷麟）からのサポートもあり、トキはヘブンとの日々を綴った本