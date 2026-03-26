走行性能を追求した新設計の車体ヤマハは2026年3月20日から22日にかけて開催された大阪モーターサイクルショーの会場において、新型モデル「シグナスX」を発表しました。このモデルは同年夏以降に市販が予定されており、日本市場で展開中の「シグナスグリファス」とは異なる、新たな血統として復活する原付二種スクーターです。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ新型「シグナスX」です！ 画像で見る（12枚）今回公開され