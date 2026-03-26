稲城IC〜新百合ヶ丘をつなぐ「南北の新動脈」が開通！東京都稲城市で長らく整備が進められてきた都市計画道路「多7・4・5号東長沼矢野口線」の一部区間が、2026年3月25日午前11時頃に開通しました。中央自動車道の稲城IC（稲城大橋）付近から、多摩丘陵のシンボルである「よみうりランド」方面へとショートカットが可能になるこの新ルートの誕生は、多摩地域の道路網において重要な意味を持ちます。【画像】これは便利！ 開通