25日夜、名古屋市天白区で自転車に乗っていた女性(22)が車にはねられ、死亡しました。 【写真を見る】自転車で横断歩道を渡っていた女性(22)がライトバンにはねられ死亡…出勤途中だった運転手にけがなし現場は信号のある交差点名古屋・天白区 事故があったのは天白区植田3丁目の信号のある交差点で、警察によりますと、25日午後10時45分ごろ、自転車に乗って横断歩道を渡っていた住居不詳の会社員・篠田紗更さん(22)が