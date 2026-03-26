俺は高1のハルマ。彼女のサラと付き合いはじめたばかりです。サラの誕生日、俺はサラが行きたがっていたテーマパークに誘うことにしました。しかしそんなとき、知らない女子たちの「デートは男が全部奢るべき」「お金がないなら誘うな」という会話を偶然耳にします。だから俺はついサラに「財布は持ってこなくていいよ」とカッコつけてしまったのです。デート代の3万円は親に頼んで出してもらえばいいと、そのときの俺は安易に考え