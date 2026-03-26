PGAツアー後援競技「片山晋呉 Presents PGAレジェンド東西対抗戦」が愛和宮崎ゴルフクラブで開催された。25日に一日競技で行われる予定だったが、悪天候のため、24日に9ホール、25日に9ホールをプレーする変則スケジュールで行われた。【写真】東西レジェンド集結通算219勝の豪華メンバーがずらり大会名の通り、レギュラーツアー通算31勝、シニアツアー2勝の片山が主催。全員合わせてツアー219勝、獲得賞金162億円超を誇るレジェ