人気レースクイーンの央川かこ（31）が26日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自身の体形維持＆美容のルーティンを明かした。「体形維持や美容のためにどのようなことをしているか知りたいです！」という質問に答える形で、下記の6項目を挙げた。・基本18時以降ごはん食べない・体幹トレーニング（毎日）・ウエートトレーニング（週2）・美容室でヘアケア（3週間に1回）・皮膚科でピーリング（月1回）・高温反