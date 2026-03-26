◇第98回選抜高校野球大会第8日2回戦山梨学院 ― 大垣日大（2026年3月26日甲子園）大会8日目は前日の第3試合が雨天順延となったため、2回戦4試合が行われてベスト8が出そろう。第1試合の大垣日大（岐阜）―山梨学院は当初の予定よりも30分早い午前8時30分にプレーボールとなる。山梨学院は長崎日大との1回戦で豪快な本塁打を放ちながら、一塁守備の際に相手選手と交錯して左手首を痛め「左橈骨（とうこつ）遠位端骨折