◇第75期王将戦7番勝負第7局第1日（2026年3月25日大阪府高槻市関西将棋会館）藤井は桂得で2日目を迎えることになった。振り駒の結果、先手になり得意戦法の角換わり腰掛け銀を選んだ。中段に角を設置し合った後、49手目▲4七金（第2図）。永瀬に攻めを催促すると再度角交換となり、永瀬に馬を作られる代償を駒台に確保した。王将戦は一時1勝3敗、増田康宏八段（28）の挑戦を受ける棋王戦5番勝負でも1勝2敗とカド番へ追い