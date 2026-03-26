〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第124話が26日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、ヘブン（トミー・バストウ）のことを書くように依頼されたトキ（〓石あかり）。しかし、後悔の念から、トキは何も話すことができない。ヘブンの人生を台無しにしてしまったと落ち込むトキをみかね、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）