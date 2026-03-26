【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の鈴木亮平が主演を務める映画「シティーハンター」の続編「シティーハンター2」が、Netflixにて2027年に世界独占配信されることが決定した。【写真】鈴木亮平、鍛え抜いた肉体美がすごい…パンツ一丁の姿◆Netflix映画「シティーハンター」続編が制作決定2025年に40周年を迎え、単行本の累計発行部数が5000万部突破、一大ブームを巻き起こした人気コミック「シティーハンター」。2024年に日本で